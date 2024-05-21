Разворовали: Украинский генерал честно рассказал о ситуации с обороной на фронте
Генерал ВСУ в отставке Кривонос: Киев теряет контроль над ситуацией на фронте
Ситуация на Украине выходит из-под контроля руководства страны, не сумевшего укрепить оборону на самых сложных участках фронта. Об этом в эфире ютуб-канала "Прямой" сообщил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
По его мнению, в марте и апреле власти лишь имитировали строительство фортификационных сооружений в Харьковской области и других регионах. Работы выполнялись силами гражданских специалистов, которые разворовали большую часть выделенных денежных средств. Отставной военный предостерёг, что скоро украинцы будут не только спрашивать с киевской администрации, но и предпринимать активные действия.
"Обратите внимание, как быстро убрали из Интернета все видео посещения господином Зеленским Харьковской области и прекратились попытки убедить наше население, что там всё хорошо. <…> Очень хотелось бы, чтобы кто-то понёс ответственность, ведь дальше уже некуда..." — заявил Кривонос.
Ранее Кривонос нецензурно выругался в эфире украинского ютуб-канала Newsroom из-за сложной ситуации на фронте. Он возмутился тем, что Киев до сих пор не смог наладить производство хотя бы обычных патронов.
Напомним, под Харьковом сейчас ведутся активные боевые действия, Российская армия оттесняет назад ВСУ и освобождает всё новые населённые пункты. Серьёзная битва сейчас разворачивается за город Волчанск. Владимир Зеленский ранее допустил, что Украина может потерять и Харьков, а президент России Владимир Путин подчеркнул, что планов взятия города на сегодняшний день нет, однако санитарную зону в регионе уже начали создавать.
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