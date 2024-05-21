Разворовали: Украинский генерал честно рассказал о ситуации с обороной на фронте

Ситуация на Украине выходит из-под контроля руководства страны, не сумевшего укрепить оборону на самых сложных участках фронта. Об этом в эфире ютуб-канала "Прямой" сообщил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

По его мнению, в марте и апреле власти лишь имитировали строительство фортификационных сооружений в Харьковской области и других регионах. Работы выполнялись силами гражданских специалистов, которые разворовали большую часть выделенных денежных средств. Отставной военный предостерёг, что скоро украинцы будут не только спрашивать с киевской администрации, но и предпринимать активные действия.

"Обратите внимание, как быстро убрали из Интернета все видео посещения господином Зеленским Харьковской области и прекратились попытки убедить наше население, что там всё хорошо. <…> Очень хотелось бы, чтобы кто-то понёс ответственность, ведь дальше уже некуда..." — заявил Кривонос.