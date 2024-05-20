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20 мая, 04:41

Пленный украинский пограничник назвал оборону под Харьковом нулевой

Украинский пленный: Оборону под Харьковом собирали из подручных средств

Украинская система оборонительных рубежей под Харьковом не была рассчитана на военные действия, бойцы и сотрудники Погранслужбы Украины строили инженерные сооружения из подручных средств. Об этом рассказал попавший в плен пограничник Андрей Шоланки.

"...Условия никакие, огневых точек вообще не было, блиндажей не было — ну просто ничего нет. Мы встречали [ВС РФ], грубо говоря, на полный рост", — сообщил украинец РИА "Новости".

Его подразделение прибыло на передовую чуть более месяца назад, и военнослужащие были вынуждены "откапывать себе норы", чтобы не замёрзнуть. Причём, по словам пленного, земляные работы велись в непогоду, также приходилось несколько недель ночевать в неподготовленных затопленных блиндажах.

"Своими руками [копали], своими силами, потому что нам даже карты не показывали, нас раз проводник провёл — и на этом всё", — поведал военнопленный.

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Ранее Life.ru писал, что ВС РФ освободили Старицу Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, наши военные продолжают активное продвижение вглубь обороны ВСУ. До этого были освобождены населённые пункты Глубокое и Лукьянцы под Харьковом.

Обложка ©

Харьков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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