Пленный украинский пограничник назвал оборону под Харьковом нулевой

Украинская система оборонительных рубежей под Харьковом не была рассчитана на военные действия, бойцы и сотрудники Погранслужбы Украины строили инженерные сооружения из подручных средств. Об этом рассказал попавший в плен пограничник Андрей Шоланки.

"...Условия никакие, огневых точек вообще не было, блиндажей не было — ну просто ничего нет. Мы встречали [ВС РФ], грубо говоря, на полный рост", — сообщил украинец РИА "Новости".

Его подразделение прибыло на передовую чуть более месяца назад, и военнослужащие были вынуждены "откапывать себе норы", чтобы не замёрзнуть. Причём, по словам пленного, земляные работы велись в непогоду, также приходилось несколько недель ночевать в неподготовленных затопленных блиндажах.

"Своими руками [копали], своими силами, потому что нам даже карты не показывали, нас раз проводник провёл — и на этом всё", — поведал военнопленный.