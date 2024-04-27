"Проблемы даже с патронами": Генерал ВСУ выругался в эфире из-за ситуации на фронте

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос нецензурно выругался в эфире украинского ютуб-канала Newsroom из-за сложной ситуации на фронте. Он возмутился тем, что Киев до сих пор не смог наладить производство хотя бы обычных патронов.

"У нас уже проблемы даже с патронами разного калибра. <...> Если бы мы не воровали деньги, а вкладывались, то мы уложились бы в 25–35 миллионов [долларов на постройку завода боеприпасов] — не больше, но этого же нет! У нас стоит огромное количество заводов, которые могли бы быстро ремонтировать технику, но этого всего *** нет!" — заявил Кривонос.