Названо пять военных хитростей, обеспечившие успех наступления Армии РФ на Харьков
Полковник Баранец: РФ ослепила Starlink, растянула оборону и спутала карты ВСУ
РФ ослепила Starlink, растянула оборону и спутала карты ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В поражениях ВСУ под Харьковом украинские военные обвиняют американского миллиардера Илона Маска и его внезапно переставшую работать спутниковую систему Starlink. Это произошло как раз в то утро, когда Россия начала продвигаться в этом направлении. Член Общественного совета при Министерстве обороны РФ полковник Виктор Баранец перечислил пять хитростей успешного наступления российских войск.
Первое: в России создан целый ряд систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые превосходят зарубежные образцы. Некоторые из них даже самые лютые враги РФ признают лучшими в мире, указал эксперт.
"Да, то, что наши рэбовцы могли вырубить Starlink и в нужный момент сделать войска ВСУ под Харьковом слепыми и глухими, безусловно, очень серьёзно могло помочь успеху нашего наступления (за неделю взяли под контроль 12 населённых пунктов). Но это явно была лишь одна из частей хорошо и хитро проработанного командованием СВО плана. Скажем, это была часть номер один", — пояснил эксперт в беседе с kp.ru.
По словам Баранца, российское командование смогло нащупать слабые места в обороне противника, который не успел "по самые ноздри" зарыться в землю и выстроить мощные оборонительные редуты. Кроме того, у ВСУ слабо обученные мобилизационные резервы, во многом состоящие из бойцов территориальной обороны. Также преимуществом России стала задержка западных поставок оружия и боевой техники Киеву. Пятым пунктом Баранец назвал сформированную российскую группу "Север", наступление которой спутало все карты украинским генералам.
"Они крутили головами, не понимая, с какой же стороны от Харькова россияне определили главное направление наступления и куда в первую очередь бросать резервы. Именно это и вынудило главкома ВСУ генерала Сырского снимать сразу три бригады с Южного направления и затыкать дыры в прорванных местах Северного фронта. Но было поздно. К тому же снятые с Донецкого, Херсонского и Запорожского направлений войска ВСУ сыграли на руку россиянам, облегчили решение боевых задач на этих фронтах", — подчеркнул Баранец.
Ранее главком ВСУ Сырский предупреждал об опасности захода российских войск в тыл ВСУ в Харьковской области. Он заявил, что Россия растянула линию фронта на 70 километров, чтобы заставить украинское военное руководство использовать свои резервы. Но президент РФ Владимир Путин объяснил, что это не совсем так. Отвечая на вопрос корреспондента Life.ru в Харбине, он заявил, что у Российской армии нет планов по взятию Харькова. И объяснил, что таким образом Россия отвечает на постоянные обстрелы своих мирных городов, поэтому приступила к созданию санитарной зоны. Позже в ходе выполнения задач СВО российским бойцам удалось освободить ещё одно село под Харьковом и двинуться в тыл врага.