В поражениях ВСУ под Харьковом украинские военные обвиняют американского миллиардера Илона Маска и его внезапно переставшую работать спутниковую систему Starlink. Это произошло как раз в то утро, когда Россия начала продвигаться в этом направлении. Член Общественного совета при Министерстве обороны РФ полковник Виктор Баранец перечислил пять хитростей успешного наступления российских войск.

Первое: в России создан целый ряд систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые превосходят зарубежные образцы. Некоторые из них даже самые лютые враги РФ признают лучшими в мире, указал эксперт.

"Да, то, что наши рэбовцы могли вырубить Starlink и в нужный момент сделать войска ВСУ под Харьковом слепыми и глухими, безусловно, очень серьёзно могло помочь успеху нашего наступления (за неделю взяли под контроль 12 населённых пунктов). Но это явно была лишь одна из частей хорошо и хитро проработанного командованием СВО плана. Скажем, это была часть номер один", — пояснил эксперт в беседе с kp.ru.

По словам Баранца, российское командование смогло нащупать слабые места в обороне противника, который не успел "по самые ноздри" зарыться в землю и выстроить мощные оборонительные редуты. Кроме того, у ВСУ слабо обученные мобилизационные резервы, во многом состоящие из бойцов территориальной обороны. Также преимуществом России стала задержка западных поставок оружия и боевой техники Киеву. Пятым пунктом Баранец назвал сформированную российскую группу "Север", наступление которой спутало все карты украинским генералам.