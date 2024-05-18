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Редкий "коллекционный" натовский трофей пополнит выставку захваченного оружия в Москве

Минобороны РФ показало захваченную в зоне СВО британскую машину FV104 Samaritan

18 мая, 15:00
Эвакуационная машина FV104 Samaritan британского производства стала трофеем ВС РФ. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Эвакуационная машина FV104 Samaritan британского производства стала трофеем ВС РФ. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Российские военные отбуксировали с поля боя в зоне СВО подбитую эвакуационную машину FV104 Samaritan, произведённую в Британии и отправленную Киеву. Минобороны показало кадры с вражеской техникой. Военные называют машину "редким коллекционным экземпляром", который достойно пополнит выставку трофеев в Москве.

Эвакуационная машина FV104 Samaritan британского производства стала трофеем ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Повреждённую эвакуационную машину FV104 Samaritan британского производства военнослужащие мотострелковой бригады армейского корпуса группировки войск "Восток" смогли вывезти в тыловой район на восстановление", — уточнили в оборонном ведомстве.

Военнослужащий с позывным Герман рассказал, что украинские солдаты явно не в состоянии обслуживать зарубежную технику. Так, у Samaritan обнаружены деревянные заглушки, пробоины после попадания снарядов закрыты тряпками, а верёвками подвязаны разболтавшиеся детали. Сейчас российские мастера "британца" починили и отправили в Москву.

Всего Великобритания выпустила 100 таких машин, которые помогают эвакуировать раненых с передовой. Часть из них была отправлена на службу в ВСУ. Российские инженеры теперь полностью изучили Samaritan, оценив его сильные и слабые стороны.

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Напомним, 1 мая в парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного вооружения, захваченного российскими военными в зоне СВО. На площадке представлены в том числе немецкий танк Leopard 2, американский Abrams, БМП Bradley и БТР М113. Выставка будет работать в течение всего месяца.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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