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24 мая, 09:50

На Украине показали фото с последствиями обстрелов ж/д инфраструктуры под Харьковом

"Украинские железные дороги": В Харьковской области повреждена инфраструктура

Железнодорожная инфраструктура в Харьковской области получила повреждения из-за российских атак в ночь на пятницу, 24 мая. По крайней мере, об этом утверждает у себя в телеграм-канале компания "Украинские железные дороги" (Укрзалізниця).

Кадры с предположительного места обстрела ж/д инфраструктуры противника. Фото © Telegram / Укрзалізниця

Кадры с предположительного места обстрела ж/д инфраструктуры противника. Фото © Telegram / Укрзалізниця

Фото © Telegram / Укрзалізниця

Фото © Telegram / Укрзалізниця

По данным украинской стороны, в результате обстрела повреждены колеи, здания вокзалов, нерабочие грузовые поезда и один вагон электрички.

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А накануне российские военные нанесли удар по железнодорожному составу на станции Люботин под Харьковом, который перевозил военную технику для украинской армии. Информацию о "прилётах" подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов. Он насчитал не менее десяти взрывов.

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Telegram / Укрзалізниця

Марина Калегина
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