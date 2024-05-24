На Украине показали фото с последствиями обстрелов ж/д инфраструктуры под Харьковом
"Украинские железные дороги": В Харьковской области повреждена инфраструктура
Железнодорожная инфраструктура в Харьковской области получила повреждения из-за российских атак в ночь на пятницу, 24 мая. По крайней мере, об этом утверждает у себя в телеграм-канале компания "Украинские железные дороги" (Укрзалізниця).
Кадры с предположительного места обстрела ж/д инфраструктуры противника. Фото © Telegram / Укрзалізниця
Фото © Telegram / Укрзалізниця
По данным украинской стороны, в результате обстрела повреждены колеи, здания вокзалов, нерабочие грузовые поезда и один вагон электрички.
А накануне российские военные нанесли удар по железнодорожному составу на станции Люботин под Харьковом, который перевозил военную технику для украинской армии. Информацию о "прилётах" подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов. Он насчитал не менее десяти взрывов.
Telegram / Укрзалізниця