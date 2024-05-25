"Снова громко": В Харькове прогремел ещё один взрыв
Мэр Харькова Терехов заявил о новом взрыве в городе
В Харькове в субботу, 25 мая, прогремел ещё один взрыв. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.
"Снова громко в Харькове. Будьте осторожны!" — написал он в телеграм-канале.
Судя по карте Министерства цифровой трансформации Незалежной, на 12:00 по московскому времени в Харьковской области уже больше трёх часов звучала воздушная тревога.
Ранее Life.ru уже сообщал о субботних взрывах в Харькове. В этом регионе, а также соседней Сумской области была объявлена воздушная тревога.
Обложка ©
ТАСС / РА / The Presidential Office of Ukraine