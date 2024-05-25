"Снова громко": В Харькове прогремел ещё один взрыв

В Харькове в субботу, 25 мая, прогремел ещё один взрыв. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

"Снова громко в Харькове. Будьте осторожны!" — написал он в телеграм-канале.

Судя по карте Министерства цифровой трансформации Незалежной, на 12:00 по московскому времени в Харьковской области уже больше трёх часов звучала воздушная тревога.