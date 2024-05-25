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Регион
25 мая, 10:13

"Снова громко": В Харькове прогремел ещё один взрыв

Мэр Харькова Терехов заявил о новом взрыве в городе

В Харькове в субботу, 25 мая, прогремел ещё один взрыв. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

"Снова громко в Харькове. Будьте осторожны!" — написал он в телеграм-канале.

Судя по карте Министерства цифровой трансформации Незалежной, на 12:00 по московскому времени в Харьковской области уже больше трёх часов звучала воздушная тревога.

Украинские власти эвакуировали уже более 11 тысяч человек из Харьковской области
Украинские власти эвакуировали уже более 11 тысяч человек из Харьковской области

Ранее Life.ru уже сообщал о субботних взрывах в Харькове. В этом регионе, а также соседней Сумской области была объявлена воздушная тревога.

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ТАСС / РА / The Presidential Office of Ukraine

Никита Осипов
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