Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 07:06

Украинские власти эвакуировали уже более 11 тысяч человек из Харьковской области

Синегубов: Из трёх районов Харьковщины эвакуировали более 11 тысяч человек

Власти эвакуировали более 11 тысяч жителей приграничья Харьковской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов. Мероприятия проводятся в Чугуевском, Харьковском и Богодуховском районах.

"Всего эвакуировали 11 тысяч 90 человек", — отметил он.

"Бежать не надо, умрёшь уставшим": Бойцы "Севера" передали ВСУ привет из Волчанска
"Бежать не надо, умрёшь уставшим": Бойцы "Севера" передали ВСУ привет из Волчанска

Напомним, в Харьковской области прямо сейчас продолжается наступление ВС России. На фоне успехов нашей армии ВСУ отступают, сдавая всё новые населённые пункты. На данный момент активные бои разгораются за Волчанск, которому уже предрекли участь Бахмута или Марьинки. Печальное положение украинской армии признаёт даже Владимир Зеленский.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров