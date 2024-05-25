Украинские власти эвакуировали уже более 11 тысяч человек из Харьковской области
Синегубов: Из трёх районов Харьковщины эвакуировали более 11 тысяч человек
Власти эвакуировали более 11 тысяч жителей приграничья Харьковской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов. Мероприятия проводятся в Чугуевском, Харьковском и Богодуховском районах.
"Всего эвакуировали 11 тысяч 90 человек", — отметил он.
Напомним, в Харьковской области прямо сейчас продолжается наступление ВС России. На фоне успехов нашей армии ВСУ отступают, сдавая всё новые населённые пункты. На данный момент активные бои разгораются за Волчанск, которому уже предрекли участь Бахмута или Марьинки. Печальное положение украинской армии признаёт даже Владимир Зеленский.
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