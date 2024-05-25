В Харькове прогремела новая серия взрывов

В настоящее время во всём регионе объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревога длится уже более семи часов.

В Харькове сегодня, 25 мая, целый день гремят взрывы. Первые взрывы произошли утром. Тогда не уточнялось количество хлопков и их территориальная локализация. Через пару часов в городе вновь прозвучал взрыв. На протяжении всего этого времени в Харьковской области действует воздушная тревога.