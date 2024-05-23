В Харькове прогремело около 10 взрывов
Харьков. Обложка © Shutterstock / Uslatar
В Харькове прогремело около 10 взрывов, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.
По его данным, повреждена транспортная инфраструктура, а также коммунальное предприятие.
А ранее сегодня стало известно, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области произошла серия взрывов на территории местного предприятия. У завода серьёзные повреждения, что привело к приостановке работы. Также пострадала вышка сотовой связи, находящаяся вблизи промышленного объекта.