Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 08:30

В Харькове прогремело около 10 взрывов

Харьков. Обложка © Shutterstock / Uslatar

Харьков. Обложка © Shutterstock / Uslatar

В Харькове прогремело около 10 взрывов, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

По его данным, повреждена транспортная инфраструктура, а также коммунальное предприятие.

Новостной штурм: Как Армия России 22 мая прокладывает санитарную зону под Харьковом и в Донбассе
Новостной штурм: Как Армия России 22 мая прокладывает санитарную зону под Харьковом и в Донбассе

А ранее сегодня стало известно, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области произошла серия взрывов на территории местного предприятия. У завода серьёзные повреждения, что привело к приостановке работы. Также пострадала вышка сотовой связи, находящаяся вблизи промышленного объекта.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров