Завод и вышка связи уничтожены в подконтрольной Киеву части Херсонщины Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении промышленного предприятия 23 мая, 07:46 На украинской территории повреждён завод после серии взрывов. Обложка © Freepik / nuraghies

В подконтрольной Киеву части Херсонской области произошла серия взрывов на территории местного предприятия, его расположение и специализация не уточняются. Об этом рассказал глава подчинённой украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, у завода серьёзные повреждения, что привело к приостановке работы. Также пострадала вышка сотовой связи, находящаяся вблизи промышленного объекта.

Ранее Прокудин сообщил, что под Херсоном повреждена припортовая инфраструктура. По его словам, пострадали складские помещения, хозяйственные постройки, гараж и четыре автомобиля.

Авторы Татьяна Миссуми