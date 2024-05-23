Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Завод и вышка связи уничтожены в подконтрольной Киеву части Херсонщины

Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении промышленного предприятия

23 мая, 07:46
На украинской территории повреждён завод после серии взрывов. Обложка © Freepik / nuraghies

На украинской территории повреждён завод после серии взрывов. Обложка © Freepik / nuraghies

В подконтрольной Киеву части Херсонской области произошла серия взрывов на территории местного предприятия, его расположение и специализация не уточняются. Об этом рассказал глава подчинённой украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, у завода серьёзные повреждения, что привело к приостановке работы. Также пострадала вышка сотовой связи, находящаяся вблизи промышленного объекта.

Российские военные пресекли высадку десанта ВСУ на Кинбурнскую косу
Российские военные пресекли высадку десанта ВСУ на Кинбурнскую косу

Ранее Прокудин сообщил, что под Херсоном повреждена припортовая инфраструктура. По его словам, пострадали складские помещения, хозяйственные постройки, гараж и четыре автомобиля.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!