В Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура
В Херсонской области пострадала припортовая инфраструктура. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Под Херсоном повреждена припортовая инфраструктура. Об этом в соцсетях рассказал назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Как он утверждает, пострадали складские помещения, хозяйственные постройки, гараж и четыре автомобиля.
Ранее Life.ru рассказывал про повреждения других объектов в Херсонской области. Так, пострадали объект критической инфраструктуры и газопровод.