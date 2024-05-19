В Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура

Под Херсоном повреждена припортовая инфраструктура. Об этом в соцсетях рассказал назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Как он утверждает, пострадали складские помещения, хозяйственные постройки, гараж и четыре автомобиля.