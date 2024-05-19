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Регион
19 мая, 09:35

В Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура

В Херсонской области пострадала припортовая инфраструктура. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В Херсонской области пострадала припортовая инфраструктура. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Под Херсоном повреждена припортовая инфраструктура. Об этом в соцсетях рассказал назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Как он утверждает, пострадали складские помещения, хозяйственные постройки, гараж и четыре автомобиля.

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Ранее Life.ru рассказывал про повреждения других объектов в Херсонской области. Так, пострадали объект критической инфраструктуры и газопровод.

Мирон Сидоров
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