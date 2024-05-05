Бойца ВСУ застрелил сослуживец за съёмку позиций под Херсоном

В подконтрольной Киеву части Херсонской области военнослужащий ВСУ застрелил фотографировавшего на телефон военные позиции мужчину. Об этом сообщила "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Это случилось в четверг, 2 мая. Неизвестный, будучи замеченным за съёмкой месторасположения украинских военных, попытался скрыться на своём автомобиле. Один из преследователей выстрелил по нему из автомата. "Фотограф" скончался в больнице.

Позже выяснилось, что погибший тоже являлся военнослужащим ВСУ. Причина съёмки пока неизвестна. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Теперь открывшему огонь солдату грозит лишение свободны сроком от семи до 15 лет.