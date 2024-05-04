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4 мая, 14:38

Украинец чуть не попал в тюрьму за то, что выкладывал в TikTok вручение повесток

СМИ: Жителю Днепра дали год тюрьмы условно за видео вручения повесток в TikTok

Жителя Днепра приговорили к году тюрьмы условно за съёмку работы сотрудников украинских военкоматов, вручавших повестки. После этого он публиковал видео в социальной сети "Тикток", пишет "Страна.ua".

В материале сказано, что прокуратура сочла эти клипы распространением сведений о маршрутах передвижения ВСУ. В приложенном к посту судебном постановлении указано, что обвиняемый разместил в публичном доступе по меньшей мере десять таких роликов.

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Эта новость может удивить, однако ей далеко до решений, которые власти Украины принимают для обеспечения мобилизации в ВСУ. Как ранее рассказывал Life.ru, Минобороны Незалежной 3 мая опубликовало приказ, в рамках которого теперь годными к службе можно будет признавать украинцев с психическими отклонениями, онкологическими заболеваниями, вирусом иммунодефицита человека и прочими недугами. К примеру, в документе сказано, что призываться в армию не будут больные раком, у которых сформировались метастазы, а также если им невозможно провести операцию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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