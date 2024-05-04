Украинец чуть не попал в тюрьму за то, что выкладывал в TikTok вручение повесток

В материале сказано, что прокуратура сочла эти клипы распространением сведений о маршрутах передвижения ВСУ. В приложенном к посту судебном постановлении указано, что обвиняемый разместил в публичном доступе по меньшей мере десять таких роликов.

Эта новость может удивить, однако ей далеко до решений, которые власти Украины принимают для обеспечения мобилизации в ВСУ. Как ранее рассказывал Life.ru, Минобороны Незалежной 3 мая опубликовало приказ, в рамках которого теперь годными к службе можно будет признавать украинцев с психическими отклонениями, онкологическими заболеваниями, вирусом иммунодефицита человека и прочими недугами. К примеру, в документе сказано, что призываться в армию не будут больные раком, у которых сформировались метастазы, а также если им невозможно провести операцию.