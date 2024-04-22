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21 апреля, 21:34

В Киеве оправдались за рассылку повесток умершим украинцам

В Киеве признали рассылку повесток умершим из-за необновления гражданами данных

В Киеве оправдались за рассылку повесток умершим украинцам. Как сообщили в социальных сетях представители городского территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), это происходит из-за того, что граждане не обновляют информацию о себе.

Некоторые украинские средства массовой информации писали, что недавно по адресу в столице Незалежной, где проживал погибший в прошлом году спортивный журналист Артём Франков, пришла повестка. В итоге сотрудники киевского ТЦК прокомментировали эту ситуацию.

"Сообщаем, что подобные случаи не являются единичными и случаются из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", — заявили представители украинского военкомата.

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Ранее Life.ru писал, что в селе Рудницком Киевской области сотрудники ТЦК, вручая повестку 55-летнему дальнобойщику, избили его на глазах у полиции и семьи. Инцидент произошёл 30 января.

Обложка ©

flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Соловьёв
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