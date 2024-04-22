В Киеве оправдались за рассылку повесток умершим украинцам. Как сообщили в социальных сетях представители городского территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), это происходит из-за того, что граждане не обновляют информацию о себе.

Некоторые украинские средства массовой информации писали, что недавно по адресу в столице Незалежной, где проживал погибший в прошлом году спортивный журналист Артём Франков, пришла повестка. В итоге сотрудники киевского ТЦК прокомментировали эту ситуацию.

"Сообщаем, что подобные случаи не являются единичными и случаются из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", — заявили представители украинского военкомата.