В Киеве оправдались за рассылку повесток умершим украинцам
В Киеве признали рассылку повесток умершим из-за необновления гражданами данных
В Киеве оправдались за рассылку повесток умершим украинцам. Как сообщили в социальных сетях представители городского территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), это происходит из-за того, что граждане не обновляют информацию о себе.
Некоторые украинские средства массовой информации писали, что недавно по адресу в столице Незалежной, где проживал погибший в прошлом году спортивный журналист Артём Франков, пришла повестка. В итоге сотрудники киевского ТЦК прокомментировали эту ситуацию.
"Сообщаем, что подобные случаи не являются единичными и случаются из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", — заявили представители украинского военкомата.
Ранее Life.ru писал, что в селе Рудницком Киевской области сотрудники ТЦК, вручая повестку 55-летнему дальнобойщику, избили его на глазах у полиции и семьи. Инцидент произошёл 30 января.
flickr / Ministry of Defense of Ukraine