Объект критической инфраструктуры и газопровод повреждены в Херсоне

В находящихся под контролем Киева районах Херсонской области получили повреждения объект критической инфраструктуры и газопровод. Об этом в личном телеграм-канале написал руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.

"Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и газопровод. <...> Также повреждено складское помещение", — говорится в его публикации.