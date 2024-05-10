Объект критической инфраструктуры и газопровод повреждены в Херсоне
В находящихся под контролем Киева районах Херсонской области получили повреждения объект критической инфраструктуры и газопровод. Об этом в личном телеграм-канале написал руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.
"Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и газопровод. <...> Также повреждено складское помещение", — говорится в его публикации.
Ранее представители пророссийского подполья рассказали о крупной атаке российскими ФАБами и ракетами РСЗО по расположению украинских войск в городе Волчанске Харьковской области, который находится практические на границе с Белгородчиной. По информации подпольщиков, удары Армии России пришлись по такой плотной концентрации личного состава противника, что пострадавших бойцов ВСУ приходится эвакуировать грузовиками из-за их огромного количества.
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