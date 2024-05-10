Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 07:25

Объект критической инфраструктуры и газопровод повреждены в Херсоне

В находящихся под контролем Киева районах Херсонской области получили повреждения объект критической инфраструктуры и газопровод. Об этом в личном телеграм-канале написал руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.

"Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и газопровод. <...> Также повреждено складское помещение", — говорится в его публикации.

В Польше нашли могилу актёра-наёмника из ВСУ, снимавшего убийство российского военного
В Польше нашли могилу актёра-наёмника из ВСУ, снимавшего убийство российского военного

Ранее представители пророссийского подполья рассказали о крупной атаке российскими ФАБами и ракетами РСЗО по расположению украинских войск в городе Волчанске Харьковской области, который находится практические на границе с Белгородчиной. По информации подпольщиков, удары Армии России пришлись по такой плотной концентрации личного состава противника, что пострадавших бойцов ВСУ приходится эвакуировать грузовиками из-за их огромного количества.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров