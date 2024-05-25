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25 мая, 15:57

В Чернигове прогремел взрыв, пишут СМИ

"Страна.ua": В Чернигове на севере Украины произошёл взрыв

В городе Чернигове, который находится на севере Украины, днём в субботу, 25 мая, произошёл взрыв. Об этом пишет "Страна.ua".

Около 14:00 по московскому времени в Черниговской, а также Киевской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Незалежной звучала воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные карты Министерства цифровой трансформации страны.

Ранее Life.ru писал, что в субботу целый день слышны взрывы в Харькове. Первые прогремели утром. Тогда не уточнялось число хлопков и где именно они были слышны. Ближе к полудню в городе вновь прозвучал взрыв, аналогичные сообщения появились и вечером. На протяжении всего этого времени в Харьковской области действует воздушная тревога.

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Российские военные ударили по свежим силам ВСУ под Черниговом
Обложка ©

Unsplash / Maryna Nikolaieva

Никита Осипов
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