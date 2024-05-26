В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прозвучали взрывы. Информацию об этом в ночь на 26 мая распространил украинский телеканал "Новости.Live".

На контролируемой Украиной территории Херсонской области объявлена воздушная тревога. Также она действует в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Черкасской областях.