В Херсоне прогремели взрывы
"Новости.Live": В подконтрольном украинским властям Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прозвучали взрывы. Информацию об этом в ночь на 26 мая распространил украинский телеканал "Новости.Live".
На контролируемой Украиной территории Херсонской области объявлена воздушная тревога. Также она действует в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Черкасской областях.
Ранее Life.ru писал, что в городе Чернигове произошёл взрыв. Это случилось днём в субботу, 25 мая.
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