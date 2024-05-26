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25 мая, 22:24

В Херсоне прогремели взрывы

"Новости.Live": В подконтрольном украинским властям Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прозвучали взрывы. Информацию об этом в ночь на 26 мая распространил украинский телеканал "Новости.Live".

На контролируемой Украиной территории Херсонской области объявлена воздушная тревога. Также она действует в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Черкасской областях.

В Харькове прогремела новая серия взрывов
В Харькове прогремела новая серия взрывов

Ранее Life.ru писал, что в городе Чернигове произошёл взрыв. Это случилось днём в субботу, 25 мая.

Обложка ©

Pixabay / Eirena

Алексей Соловьёв
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