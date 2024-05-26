В Хмельницкой области прогремели взрывы
ТСН: В Староконстантинове Хмельницкой области на западе Украине произошли взрывы
В городе Староконстантинове Хмельницкой области на западе Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает телеканал ТСН.
По данным журналистов, город остался без электричества. Ранее местные СМИ сообщали о взрывах в административном центре региона.
Напомним, в ночь на 26 мая воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Сообщается о взрывах в Житомирской и в подконтрольном киевскому режиму Херсоне.
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