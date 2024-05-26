Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.
Ранее сирены заработали в Киеве, в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях. В 03:30 мск тревогу объявили в Закарпатской области, а затем в течение четырёх минут и в оставшихся регионах.
Местные СМИ, не приводя подробностей, сообщают о взрывах в Житомирской и Хмельницкой областях.
Ранее сообщалось, что уничтожен военный склад Вооружённых сил Украины, оборудованный в одном из торговых центров Харькова. Взрывы прозвучали и в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. А днём в субботу, 25 мая, прогремел взрыв в Чернигове.
Ранее военный рассказал, как ВС РФ заставляют противника растягивать резервы по всему фронту, постоянно атакуя их дронами и артиллерией. По его словам, противник так и не выстроил полноценную линию обороны.
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