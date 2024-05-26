Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Ранее сирены заработали в Киеве, в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях. В 03:30 мск тревогу объявили в Закарпатской области, а затем в течение четырёх минут и в оставшихся регионах.

Местные СМИ, не приводя подробностей, сообщают о взрывах в Житомирской и Хмельницкой областях.