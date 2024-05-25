Российские военные не позволили ВСУ отстроить оборону в Харьковской области, постоянно атакуя их дронами и артиллерией, и тем самым сорвали все их планы по разгрому ВС РФ. Об этом сообщил командир добровольческого движения "Русский легион" Сергей Фомченков.

"Вполне закономерно, что ВС РФ достаточно успешно справляются с освобождением приграничной территории. Наша армия действует сразу на нескольких направлениях, заставляя противника растягивать резервы по всему фронту. При этом само наше наступление стало для противника неожиданностью, а полноценная линия обороны им так и не была выстроена по ряду причин", — сказал Фомченков в беседе с Ura.ru.

У киевского режима недостаточно солдат, чтобы выстраивать нормальную линию обороны и сдерживать прорывы ВС РФ, отметил боец. Также моральное состояние в ВСУ стремительно падает, оттого и столько пленных.