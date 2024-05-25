Военный рассказал, как ВС РФ заставляют противника растягивать резервы по всему фронту
Командир Русского легиона: Армия РФ сорвала планы ВСУ в Харьковской области
Российские военные не позволили ВСУ отстроить оборону в Харьковской области, постоянно атакуя их дронами и артиллерией, и тем самым сорвали все их планы по разгрому ВС РФ. Об этом сообщил командир добровольческого движения "Русский легион" Сергей Фомченков.
"Вполне закономерно, что ВС РФ достаточно успешно справляются с освобождением приграничной территории. Наша армия действует сразу на нескольких направлениях, заставляя противника растягивать резервы по всему фронту. При этом само наше наступление стало для противника неожиданностью, а полноценная линия обороны им так и не была выстроена по ряду причин", — сказал Фомченков в беседе с Ura.ru.
У киевского режима недостаточно солдат, чтобы выстраивать нормальную линию обороны и сдерживать прорывы ВС РФ, отметил боец. Также моральное состояние в ВСУ стремительно падает, оттого и столько пленных.
"Я думаю, они предполагали, что своими провокациями и попытками вооружённого вторжения на территорию РФ добьются ответной реакции от нашей стороны. Настал тот момент, когда создание буферной зоны вдоль границы России стало острейшей необходимостью", — завершил Фомченков.
Напомним, в Харьковской области прямо сейчас продолжается наступление ВС России. На фоне успехов нашей армии ВСУ отступают, сдавая всё новые населённые пункты. На данный момент активные бои разгораются за Волчанск. Печальное положение украинской армии признаёт даже Владимир Зеленский.
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