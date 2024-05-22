В подполье раскрыли подробности ударов по энергообъектам в Сумской области

Российские военнослужащие поразили энергетические объекты в городе Шостка, расположенном в Сумской области. Как рассказал координатор подполья Николаевской области Сергей Лебедев, это произошло в период с 00:05 по 00:45 (время совпадает с московским).

По его словам, Вооружённые силы Украины используют эти объекты в качестве складов. В последнее время там активно передвигались грузовые машины в сопровождении полиции. Помимо того, добавил Лебедев, удары были нанесены по энергообъектам города Конотоп, также расположенного в Сумской области. Там находится один из крупнейших на Украине железнодорожных узлов.