В подполье раскрыли подробности ударов по энергообъектам в Сумской области
Подполье: ВС России поразили энергообъекты в Шостке и Конотопе в Сумской области
Российские военнослужащие поразили энергетические объекты в городе Шостка, расположенном в Сумской области. Как рассказал координатор подполья Николаевской области Сергей Лебедев, это произошло в период с 00:05 по 00:45 (время совпадает с московским).
"Город Шостка Сумской области этой ночью получил три удара. Удары были нанесены по энергетическим объектам города Шостка", — приводит слова подпольщика РИА "Новости".
По его словам, Вооружённые силы Украины используют эти объекты в качестве складов. В последнее время там активно передвигались грузовые машины в сопровождении полиции. Помимо того, добавил Лебедев, удары были нанесены по энергообъектам города Конотоп, также расположенного в Сумской области. Там находится один из крупнейших на Украине железнодорожных узлов.
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