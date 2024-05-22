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Регион
22 мая, 04:08

В подполье раскрыли подробности ударов по энергообъектам в Сумской области

Подполье: ВС России поразили энергообъекты в Шостке и Конотопе в Сумской области

Российские военнослужащие поразили энергетические объекты в городе Шостка, расположенном в Сумской области. Как рассказал координатор подполья Николаевской области Сергей Лебедев, это произошло в период с 00:05 по 00:45 (время совпадает с московским).

"Город Шостка Сумской области этой ночью получил три удара. Удары были нанесены по энергетическим объектам города Шостка", — приводит слова подпольщика РИА "Новости".

По его словам, Вооружённые силы Украины используют эти объекты в качестве складов. В последнее время там активно передвигались грузовые машины в сопровождении полиции. Помимо того, добавил Лебедев, удары были нанесены по энергообъектам города Конотоп, также расположенного в Сумской области. Там находится один из крупнейших на Украине железнодорожных узлов.

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Напомним, в ночь на 22 мая стало известно, что в Сумской области повреждены энергетические объекты. Город Сумы остался без электричества.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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