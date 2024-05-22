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Регион
22 мая, 03:08

Сумы остались без электричества после ударов по энергообъектам

Город Сумы на Украине остался без электричества после удара по энергетическим объектам. Об этом сообщил глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.

"Ожидаем восстановления и в первую очередь обеспечиваем критическую инфраструктуру", — написал Дрозденко в телеграм-канале.

Ранее в Сумской администрации сообщили об ударе по энергоинфраструктуре в городах Конотоп и Шостка. Уточнялось, что они получили повреждения.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Никонов
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