Украинская энергетика "лежит в руинах", констатировали в Польше
Myśl Polska: Энергетические мощности Украины полностью уничтожены
Некогда огромные энергетические мощности Украины оказались полностью уничтожены. Об этом сообщает издание Myśl Polska. Вместо экспорта электроэнергии в другие страны, в том числе и в Польшу, Киеву приходится её импортировать, причём "в авральном режиме".
"Сегодня украинская энергетическая система находится в руинах", — констатирует обозреватель газеты.
В перспективу восстановления всей инфраструктуры журналисты издания не верят. Во-первых, на это потребуется огромное количество времени и денег. А во-вторых, большая часть комплектующих досталась Украине со времён Советского Союза, поэтому многие элементы достать попросту невозможно.
Ранее во всех регионах Украины ввели аварийные отключения электричества, сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Причиной называется увеличение дефицита электроэнергии в энергосистеме страны на фоне похолодания.
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