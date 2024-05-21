Украинская энергетика "лежит в руинах", констатировали в Польше

Некогда огромные энергетические мощности Украины оказались полностью уничтожены. Об этом сообщает издание Myśl Polska. Вместо экспорта электроэнергии в другие страны, в том числе и в Польшу, Киеву приходится её импортировать, причём "в авральном режиме".

"Сегодня украинская энергетическая система находится в руинах", — констатирует обозреватель газеты.

В перспективу восстановления всей инфраструктуры журналисты издания не верят. Во-первых, на это потребуется огромное количество времени и денег. А во-вторых, большая часть комплектующих досталась Украине со времён Советского Союза, поэтому многие элементы достать попросту невозможно.