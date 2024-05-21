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Регион
21 мая, 14:17

Украинская энергетика "лежит в руинах", констатировали в Польше

Myśl Polska: Энергетические мощности Украины полностью уничтожены

Некогда огромные энергетические мощности Украины оказались полностью уничтожены. Об этом сообщает издание Myśl Polska. Вместо экспорта электроэнергии в другие страны, в том числе и в Польшу, Киеву приходится её импортировать, причём "в авральном режиме".

"Сегодня украинская энергетическая система находится в руинах", констатирует обозреватель газеты.

В перспективу восстановления всей инфраструктуры журналисты издания не верят. Во-первых, на это потребуется огромное количество времени и денег. А во-вторых, большая часть комплектующих досталась Украине со времён Советского Союза, поэтому многие элементы достать попросту невозможно.

"Ущерб колоссальный": На Украине раскрыли масштаб разрушений на энергообъектах
"Ущерб колоссальный": На Украине раскрыли масштаб разрушений на энергообъектах

Ранее во всех регионах Украины ввели аварийные отключения электричества, сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Причиной называется увеличение дефицита электроэнергии в энергосистеме страны на фоне похолодания.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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