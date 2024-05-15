Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения света

Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения электричества, сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Причиной называется увеличение дефицита электроэнергии в энергосистеме страны на фоне похолодания.

"С 06:40 до 09:00 (совпадает с мск. — Прим. Life.ru) диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах... Причина — увеличение дефицита электроэнергии", — говорится в сообщении.