Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения света
Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения электричества, сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Причиной называется увеличение дефицита электроэнергии в энергосистеме страны на фоне похолодания.
"С 06:40 до 09:00 (совпадает с мск. — Прим. Life.ru) диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах... Причина — увеличение дефицита электроэнергии", — говорится в сообщении.
Кроме того, весь день 15 мая будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей.
Напомним, по словам министра энергетики Германа Галущенко, на Украине повреждено больше энергетических мощностей, чем удалось восстановить. Причём некоторые объекты уничтожены бесповоротно. На фоне гигантского дефицита Незалежная начала закупать электричество у соседних стран.
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