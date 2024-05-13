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Регион
13 мая, 15:09

"Ущерб колоссальный": На Украине раскрыли масштаб разрушений на энергообъектах

Галущенко: Энергосистеме Украины нанесён сильнейший ущерб с начала конфликта

В текущем году энергосистеме Украины нанесён самый мощный ущерб с начала конфликта. Такое заявление сделал глава Минэнерго страны Герман Галущенко в эфире немецкого телеканала ARD.

"Я могу сказать вам, что ущерб колоссальный. Даже по сравнению с 2022 и 2023 годами он намного больше", — сказал он в разговоре с министром развития Германии Свеньей Шульце.

По словам Галущенко, за время последних атак Незалежная лишилась электростанций, вырабатывавших до восьми гигаватт энергии. Он подчеркнул, что это большой показатель, поскольку зимой в среднем вырабатывается до 18 гигаватт.

Ранее Галущенко заявил, что ущерб энергетике Украины от взрывов превысил уже 1 миллиард долларов. Он отметил, что больше всего пострадали объекты тепловой и гидрогенерации. Кроме того, повреждены системы передачи электроэнергии и энергообъекты.

Киев сообщил о повреждении 800 объектов теплоснабжения и попросил миллиард
Киев сообщил о повреждении 800 объектов теплоснабжения и попросил миллиард
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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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