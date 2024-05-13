"Ущерб колоссальный": На Украине раскрыли масштаб разрушений на энергообъектах

В текущем году энергосистеме Украины нанесён самый мощный ущерб с начала конфликта. Такое заявление сделал глава Минэнерго страны Герман Галущенко в эфире немецкого телеканала ARD.

"Я могу сказать вам, что ущерб колоссальный. Даже по сравнению с 2022 и 2023 годами он намного больше", — сказал он в разговоре с министром развития Германии Свеньей Шульце.

По словам Галущенко, за время последних атак Незалежная лишилась электростанций, вырабатывавших до восьми гигаватт энергии. Он подчеркнул, что это большой показатель, поскольку зимой в среднем вырабатывается до 18 гигаватт.