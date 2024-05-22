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Регион
22 мая, 01:23

В Сумской области повреждены энергообъекты после взрывов

В Конотопе и Шостке Сумской области повреждены энергообъекты после взрывов

В Сумской области повреждены энергетические объекты. Об этом сообщает военная администрация региона в своём телеграм-канале.

Сейчас идёт работа по восстановлению энергоснабжения. Уточняется, что объекты получили повреждения после ударов.

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Ранее в Раде заявили, что на Украине повреждено 90% тепловых энергомощностей. Однако, по словам депутата Алексея Кучеренко, Владимир Зеленский пытается скрыть эту информацию от граждан.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Никонов
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