В Сумской области повреждены энергообъекты после взрывов
В Конотопе и Шостке Сумской области повреждены энергообъекты после взрывов
В Сумской области повреждены энергетические объекты. Об этом сообщает военная администрация региона в своём телеграм-канале.
Сейчас идёт работа по восстановлению энергоснабжения. Уточняется, что объекты получили повреждения после ударов.
Ранее в Раде заявили, что на Украине повреждено 90% тепловых энергомощностей. Однако, по словам депутата Алексея Кучеренко, Владимир Зеленский пытается скрыть эту информацию от граждан.
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