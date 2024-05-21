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Регион
21 мая, 05:08

Стало известно о разрушениях после ракетного удара в Харькове

Мэр Харькова Терехов сообщил о повреждении объекта инфраструктуры

В Харькове утром 21 мая был ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале мэр Игорь Терехов. Ранее он также сообщал о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги. По словам Терехова, была атака беспилотников, пострадало одно из популярных мест отдыха в Харькове, но какое — не сообщается.

"Относительно утреннего прилёта — целью был объект транспортной инфраструктуры", отметил мэр, также не сообщив подробностей.

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Ранее в Одесской области из-за взрывов было повреждено административное здание. О каком именно объекте шла речь, не говорилось.

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Celestino Arce Lavin / ZUMA Press Wire / ТАСС

Марина Калегина
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