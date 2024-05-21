Стало известно о разрушениях после ракетного удара в Харькове

В Харькове утром 21 мая был ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале мэр Игорь Терехов. Ранее он также сообщал о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги. По словам Терехова, была атака беспилотников, пострадало одно из популярных мест отдыха в Харькове, но какое — не сообщается.