В Харькове прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги

В Харькове прогремело несколько взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает издание "Общественное".

"В Харькове прозвучала серия взрывов", — сообщает телеканал со ссылкой на своих корреспондентов.

Подробности случившегося не уточняются. Мэр Харькова Игорь Терехов в своём телеграм-канале подтвердил информацию о двух взрывах. В области уже более пяти часов действует воздушная тревога.