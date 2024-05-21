В Харькове прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги
"Общественное": В Харькове прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги
В Харькове прогремело несколько взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает издание "Общественное".
"В Харькове прозвучала серия взрывов", — сообщает телеканал со ссылкой на своих корреспондентов.
Подробности случившегося не уточняются. Мэр Харькова Игорь Терехов в своём телеграм-канале подтвердил информацию о двух взрывах. В области уже более пяти часов действует воздушная тревога.
Ранее в Одесской области из-за взрывов было повреждено административное здание. О каком именно объекте шла речь, не говорилось.
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