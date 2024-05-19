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19 мая, 09:04

В Одесской области из-за взрывов повреждено административное здание

В Одессе здание повредило взрывами. Обложка © Unsplash / Alexey Savchenko

В Одессе здание повредило взрывами. Обложка © Unsplash / Alexey Savchenko

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате взрывов повреждено административное здание. Об этом он написал в телеграм-канале. В городе регулярно звучит воздушная тревога.

"В Одесском районе повреждено административное здание", — написал Кипер. О каком именно объекте идёт речь, чиновник не уточнил.

В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Ранее Life.ru рассказывал о взрывах в Одессе. Причиной им послужили дроны, которые налетели с Чёрного моря в направлении Черноморска.

Мирон Сидоров
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