В Одесской области из-за взрывов повреждено административное здание

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате взрывов повреждено административное здание. Об этом он написал в телеграм-канале. В городе регулярно звучит воздушная тревога.

"В Одесском районе повреждено административное здание", — написал Кипер. О каком именно объекте идёт речь, чиновник не уточнил.