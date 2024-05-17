В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Одессе слышны взрывы. Видео © Telegram / Одесса Info
В Одессе прозвучала серия взрывов после срабатывания воздушной тревоги, говорится в телеграм-канале украинского издания "Страна". Сирена включилась в городе около 15:00 (по Москве).
В Одессе слышны взрывы. Видео © Telegram / Одесса Info
"Сообщают о взрыве в Одессе", — отмечается в тексте. Детали не уточняются. По словам очевидцев, в городе виден столб дыма.
Также воздушная тревога сработала в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины.
Напомним, взрывы постоянно звучат по всей Украине. Так, 8 мая были слышны хлопки в Киеве, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Власти уточняют, что энергообъекты оказались повреждены в пяти регионах страны и, в частности, во Львовской области. На этом фоне энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении трёх теплоэлектростанций.