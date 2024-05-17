В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги 17 мая, 14:15 В Одессе слышны взрывы. Видео © Telegram / Одесса Info

В Одессе прозвучала серия взрывов после срабатывания воздушной тревоги, говорится в телеграм-канале украинского издания "Страна". Сирена включилась в городе около 15:00 (по Москве).

В Одессе слышны взрывы. Видео © Telegram / Одесса Info

"Сообщают о взрыве в Одессе", — отмечается в тексте. Детали не уточняются. По словам очевидцев, в городе виден столб дыма.

Также воздушная тревога сработала в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины.

Авторы Татьяна Миссуми