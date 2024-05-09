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9 мая, 14:39

В Одессе прогремел мощный взрыв

Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе

В Одессе прогремел взрыв, сообщил мэр города Геннадий Труханов. Причины и последствия не раскрываются, однако, судя по открытым данным, в области объявлена воздушная тревога.

"В городе взрыв", — сказал мэр Одессы.

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Напомним, также взрывы гремели на Украине в ночь на 8 мая. По данным местных СМИ, хлопки слышали в Киеве, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Власти уточняют, что энергообъекты оказались повреждены в пяти регионах страны и, в частности, во Львовской области. На этом фоне энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении трёх теплоэлектростанций.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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