В Одессе прогремел мощный взрыв
Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе
В Одессе прогремел взрыв, сообщил мэр города Геннадий Труханов. Причины и последствия не раскрываются, однако, судя по открытым данным, в области объявлена воздушная тревога.
"В городе взрыв", — сказал мэр Одессы.
Напомним, также взрывы гремели на Украине в ночь на 8 мая. По данным местных СМИ, хлопки слышали в Киеве, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Власти уточняют, что энергообъекты оказались повреждены в пяти регионах страны и, в частности, во Львовской области. На этом фоне энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении трёх теплоэлектростанций.
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