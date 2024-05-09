Украина вывела две повреждённые ГЭС из эксплуатации
"Укргидроэнерго": Две повреждённые ГЭС выведены из эксплуатации после взрывов
Последствия ударов по ГЭС на Украине. Обложка © Telegram / Укргидроэнерго
Две гидроэлектростанции (ГЭС) на Украине выведены из эксплуатации из-за повреждений, которые были получены в результате ударов утром в среду, 8 мая. Об этом заявила пресс-служба крупнейшей гидрогенерирующей компании страны "Укргидроэнерго".
"Вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует больших усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств", — отметили там без уточнения названий гидроэлектростанций и их места нахождения.
Напомним, 8 мая в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Как отметили в ведомстве, это стало ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики РФ. Российские военные использовали дроны и аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".