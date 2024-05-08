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8 мая, 07:59

На Украине сообщили о серьёзном повреждении трёх ТЭЦ

ДТЭК: После взрывов на Украине серьёзно повреждены три ТЭЦ

После взрывов на Украине серьёзно повреждены три ТЭЦ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

После взрывов на Украине серьёзно повреждены три ТЭЦ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

На фоне взрывов на Украине повреждены три теплоэлектростанции. Как сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК, очень серьёзно пострадало оборудование ТЭЦ.

"Серьёзно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий", добавили в энергохолдинге. О каких именно объектах идёт речь, не уточняется.

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Напомним, минувшей ночью на всей территории Украины звучала воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов, в частности в Киеве, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что энергообъекты повреждены в пяти областях страны. Также стало известно, что во Львовской области в результате ночных взрывов повреждены два энергетических объекта.

Мирон Сидоров
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