СМИ сообщили о нескольких взрывах в Одессе

В Одессе, на юге Незалежной, произошли взрывы, пишет агентство "РБК-Украина". Есть ли пострадавшие или разрушения, неизвестно.

На данный момент в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях действует режим предупреждения об угрозе с воздуха.

Вчера Life.ru также сообщал, что в Одесской области на юге Украины случился взрыв. А за день до этого в Одессе прозвучала серия взрывов после срабатывания воздушной тревоги. Очевидцы сообщали, что в городе виден столб дыма.