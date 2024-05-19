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19 мая, 00:50

СМИ сообщили о нескольких взрывах в Одессе

"РБК-Украина": В Одессе случилось несколько взрывов

В Одессе, на юге Незалежной, произошли взрывы, пишет агентство "РБК-Украина". Есть ли пострадавшие или разрушения, неизвестно.

"Дроны из Чёрного моря в направлении Черноморска Одесской области", — цитирует издание "Воздушные силы страны".

На данный момент в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях действует режим предупреждения об угрозе с воздуха.

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Вчера Life.ru также сообщал, что в Одесской области на юге Украины случился взрыв. А за день до этого в Одессе прозвучала серия взрывов после срабатывания воздушной тревоги. Очевидцы сообщали, что в городе виден столб дыма.

Обложка ©

Unsplash / Alexey Savchenko

Анатолий Симоненко
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