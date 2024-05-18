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Регион
18 мая, 04:24

СМИ сообщили о взрыве в Одесской области

"Телеграф": В Одесской области прогремел взрыв

В Одесской области на юге Украины случился взрыв, пишет портал "Телеграф". Есть ли пострадавшие или разрушения, неизвестно. Местные власти пока не высказались о произошедшем.

В регионе продолжает действовать воздушная тревога. Вместе с тем сирены звучат на территории Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областей.

В Полтаве и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Полтаве и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Напомним, вчера, 17 мая, в Одессе прозвучала серия взрывов после срабатывания воздушной тревоги. Сирена включилась в городе около 15:00 (по Москве). Очевидцы сообщали, что в городе виден столб дыма.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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