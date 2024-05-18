СМИ сообщили о взрыве в Одесской области

В Одесской области на юге Украины случился взрыв, пишет портал "Телеграф". Есть ли пострадавшие или разрушения, неизвестно. Местные власти пока не высказались о произошедшем.

В регионе продолжает действовать воздушная тревога. Вместе с тем сирены звучат на территории Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областей.