СМИ сообщили о взрыве в Одесской области
"Телеграф": В Одесской области прогремел взрыв
В Одесской области на юге Украины случился взрыв, пишет портал "Телеграф". Есть ли пострадавшие или разрушения, неизвестно. Местные власти пока не высказались о произошедшем.
В регионе продолжает действовать воздушная тревога. Вместе с тем сирены звучат на территории Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областей.
Напомним, вчера, 17 мая, в Одессе прозвучала серия взрывов после срабатывания воздушной тревоги. Сирена включилась в городе около 15:00 (по Москве). Очевидцы сообщали, что в городе виден столб дыма.
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