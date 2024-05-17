В Полтаве и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Полтаве и Харькове объявили воздушную тревогу, после чего там прогремели взрывы, сообщает телеграм-канал "Политика страны".
По Харькову нанесено минимум шесть ударов. Информацию подтвердил глава местной областной администрации Олег Синегубов.
Также воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Сумской областях Украины.
Ранее сообщалось, что в Николаеве, который находится на юге Украины, произошёл взрыв. В Николаевской области с 11:32 до 12:03 по московскому времени срабатывала воздушная тревога. В местных телеграм-каналах жители сообщили, что в этот период слышали два взрыва. Также в соцсетях были опубликованы снимки поднимающегося столба дыма.
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