Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 21:58

В Полтаве и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Полтаве и Харькове объявили воздушную тревогу, после чего там прогремели взрывы, сообщает телеграм-канал "Политика страны".

По Харькову нанесено минимум шесть ударов. Информацию подтвердил глава местной областной администрации Олег Синегубов.

Также воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Сумской областях Украины.

"Украине не выиграть": Такер Карлсон вынес Киеву неутешительный приговор
"Украине не выиграть": Такер Карлсон вынес Киеву неутешительный приговор

Ранее сообщалось, что в Николаеве, который находится на юге Украины, произошёл взрыв. В Николаевской области с 11:32 до 12:03 по московскому времени срабатывала воздушная тревога. В местных телеграм-каналах жители сообщили, что в этот период слышали два взрыва. Также в соцсетях были опубликованы снимки поднимающегося столба дыма.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров