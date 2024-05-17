В Полтаве и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Ранее сообщалось, что в Николаеве, который находится на юге Украины, произошёл взрыв. В Николаевской области с 11:32 до 12:03 по московскому времени срабатывала воздушная тревога. В местных телеграм-каналах жители сообщили, что в этот период слышали два взрыва. Также в соцсетях были опубликованы снимки поднимающегося столба дыма.