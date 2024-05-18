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Регион
18 мая, 14:15

На родине Зеленского прогремел взрыв

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

В регионе в настоящее время объявлена воздушная тревога. Другие подробности пока не приводятся.

Энергетический объект повреждён в Полтавской области
Энергетический объект повреждён в Полтавской области

А ранее Life.ru рассказывал, что рано утром 18 мая взрывы прогремели и в Одесской области. За день до этого в пригороде Одессы произошёл мощнейший взрыв с последующей детонацией. Удар пришёлся по военной части в посёлке Дачное.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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