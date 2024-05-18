Энергетический объект повреждён в Полтавской области
Энергетический инфраструктурный объект был поражён беспилотником в подконтрольной Киеву Полтавской области Украины. Об этом в телеграм-канале заявил руководитель областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин.
"Ночью вражеские БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру в одном из районов Полтавщины", — говорится в телеграм-канале главы лояльной киевскому режиму ОВА.
Минувшей ночью в Полтавской области не раз звучали сигналы воздушной тревоги. А в местных СМИ появлялись сообщения о взрывах в Миргороде.
Также утром стало известно о взрыве в Одесской области. В регионе звучала воздушная тревога, кроме того, этот сигнал действовал на территориях Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областей.
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