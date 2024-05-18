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Регион
18 мая, 06:05

Энергетический объект повреждён в Полтавской области

Энергетический инфраструктурный объект был поражён беспилотником в подконтрольной Киеву Полтавской области Украины. Об этом в телеграм-канале заявил руководитель областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин.

"Ночью вражеские БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру в одном из районов Полтавщины", говорится в телеграм-канале главы лояльной киевскому режиму ОВА.

Минувшей ночью в Полтавской области не раз звучали сигналы воздушной тревоги. А в местных СМИ появлялись сообщения о взрывах в Миргороде.

В Полтаве и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Полтаве и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Также утром стало известно о взрыве в Одесской области. В регионе звучала воздушная тревога, кроме того, этот сигнал действовал на территориях Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областей.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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