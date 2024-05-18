Энергетический объект повреждён в Полтавской области

Энергетический инфраструктурный объект был поражён беспилотником в подконтрольной Киеву Полтавской области Украины. Об этом в телеграм-канале заявил руководитель областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин.

"Ночью вражеские БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру в одном из районов Полтавщины", — говорится в телеграм-канале главы лояльной киевскому режиму ОВА.

Минувшей ночью в Полтавской области не раз звучали сигналы воздушной тревоги. А в местных СМИ появлялись сообщения о взрывах в Миргороде.