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Регион
Опубликовано 27 мая 2024, 16:03

На Украине началось официальное расследование о провале ВСУ в Харьковской области

ГБР Украины расследует дело после прорыва ВС РФ в Харьковской области

Госбюро расследований Украины начало расследование уголовного дела по статье "Самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе" после прорыва российских войск в Харьковской области. ГБР предстоит проверить уровень обеспечения личным составом частей ВСУ, возведение фортификаций, взаимодействие между подразделениями, действия руководства в регионе, возможные факты безосновательного оставления боевых позиций.

"Сейчас уже установлено поминутное развитие событий. Назначен ряд важных экспертиз, которые планируется завершить в ближайшее время. Предварительная квалификация самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе", — говорится в сообщении ГБР в телеграм-канале.

Боец ВСУ заявил, что власти Харьковской области разворовали деньги для обороны
Боец ВСУ заявил, что власти Харьковской области разворовали деньги для обороны

Напомним, в Харьковской области прямо сейчас продолжается наступление ВС России. На фоне успехов нашей армии ВСУ отступают, сдавая всё новые населённые пункты. На данный момент активные бои разгораются за Волчанск. Печальное положение украинской армии признаёт даже Владимир Зеленский.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Александра Вишнякова
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