На Украине началось официальное расследование о провале ВСУ в Харьковской области

Госбюро расследований Украины начало расследование уголовного дела по статье "Самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе" после прорыва российских войск в Харьковской области. ГБР предстоит проверить уровень обеспечения личным составом частей ВСУ, возведение фортификаций, взаимодействие между подразделениями, действия руководства в регионе, возможные факты безосновательного оставления боевых позиций.

"Сейчас уже установлено поминутное развитие событий. Назначен ряд важных экспертиз, которые планируется завершить в ближайшее время. Предварительная квалификация — самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе", — говорится в сообщении ГБР в телеграм-канале.