Украинские военные потеряли почти полсотни солдат у населённого пункта Тягинка Херсонской области после столкновения с Вооружёнными силами Российской Федерации, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты в районе населённого пункта Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих", — сказали в ведомстве.

Помимо живой силы противник лишился ещё и четырёх автомобилей, а также потерял 122-мм гаубицу Д-30.

А накануне российские силы противовоздушной обороны России за сутки сбили 44 беспилотника ВСУ и шесть авиабомб Hammer. Кроме того, стало известно о новых продвижениях нашей армии в зоне СВО. Бойцы ВС РФ освободили ещё два населённых пункта — Ивановку в Харьковской области и Нетайлово в ДНР.