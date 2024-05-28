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Опубликовано 28 мая 2024, 10:20

Группировка войск "Днепр" поразила бригаду морской пехоты ВСУ под Херсоном

Украинские военные потеряли почти полсотни солдат у населённого пункта Тягинка Херсонской области после столкновения с Вооружёнными силами Российской Федерации, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты в районе населённого пункта Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих", — сказали в ведомстве.

Помимо живой силы противник лишился ещё и четырёх автомобилей, а также потерял 122-мм гаубицу Д-30.

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А накануне российские силы противовоздушной обороны России за сутки сбили 44 беспилотника ВСУ и шесть авиабомб Hammer. Кроме того, стало известно о новых продвижениях нашей армии в зоне СВО. Бойцы ВС РФ освободили ещё два населённых пункта — Ивановку в Харьковской области и Нетайлово в ДНР.

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Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Николь Вербер
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