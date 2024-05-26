Точное попадание: Экипаж российского танка Т-80 одним выстрелом поразил БМП Bradley в зоне СВО
SHOT: ВС России поразили очередную американскую БМП Bradley в зоне СВО
Российские военные поразили очередную американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley на Авдеевском направлении. Соответствующую видеозапись опубликовал SHOT.
Кадры поражения американской БМП Bradley на Авдеевском направлении. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, вражескую БМП подбили бойцы из 80-го танкового полка. Точный удар был нанесён российскими бойцами из танка Т-80.
А ранее Минобороны России показало видео уничтожения самого современного немецкого ЗРК под Харьковом. Речь идёт об IRIS-T. Прошлой осенью сообщалось, что Берлин планирует передать Киеву 12 таких комплексов до 2025 года.
Кадр из видео Telegram / SHOT