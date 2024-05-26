Точное попадание: Экипаж российского танка Т-80 одним выстрелом поразил БМП Bradley в зоне СВО

По данным телеграм-канала, вражескую БМП подбили бойцы из 80-го танкового полка. Точный удар был нанесён российскими бойцами из танка Т-80.

А ранее Минобороны России показало видео уничтожения самого современного немецкого ЗРК под Харьковом. Речь идёт об IRIS-T. Прошлой осенью сообщалось, что Берлин планирует передать Киеву 12 таких комплексов до 2025 года.