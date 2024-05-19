Командир танкового взвода: Т-90 "Прорыв" работает на отлично
Обложка © Telegram-канал / Минобороны России
Командир танкового взвода рассказал про особенности работы на танке Т-90 "Прорыв", тактиках ведения боя в лесной местности и населённых пунктах. Видео опубликовала у себя в телеграм-канале пресс-служба Минобороны РФ.
"Работаем эффективно, Т-90 "Прорыв" работает на отлично, кучность стрельбы отличная, темп стрельбы отличный. У нас никаких проблем нет, все задачи выполняются на оценку "отлично". Мы работаем в закрытой позиции, потому что это наиболее эффективно", — отметил он.
Командир танкового взвода рассказал про особенности работы на танке Т-90 "Прорыв". Видео © Telegram-канал / Минобороны России
"Быть офицером — это для меня гордость, это честь. Так было заведено ещё со времён Советского Союза, у меня отец военный, прадед у меня Великую Отечественную прошёл, поэтому я решил свою жизнь связать с военной службой. Скажем так, есть страсть к технике, есть страсть к технике", — говорит командир о службе.
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