Командир танкового взвода: Т-90 "Прорыв" работает на отлично

Командир танкового взвода рассказал про особенности работы на танке Т-90 "Прорыв", тактиках ведения боя в лесной местности и населённых пунктах. Видео опубликовала у себя в телеграм-канале пресс-служба Минобороны РФ.

"Работаем эффективно, Т-90 "Прорыв" работает на отлично, кучность стрельбы отличная, темп стрельбы отличный. У нас никаких проблем нет, все задачи выполняются на оценку "отлично". Мы работаем в закрытой позиции, потому что это наиболее эффективно", — отметил он.

Командир танкового взвода рассказал про особенности работы на танке Т-90 "Прорыв". Видео © Telegram-канал / Минобороны России

"Быть офицером — это для меня гордость, это честь. Так было заведено ещё со времён Советского Союза, у меня отец военный, прадед у меня Великую Отечественную прошёл, поэтому я решил свою жизнь связать с военной службой. Скажем так, есть страсть к технике, есть страсть к технике", — говорит командир о службе.