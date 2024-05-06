Танк Т-90: что отличает лучший в мире танк Российская боевая машина опережает западные и китайские танки по ряду тактико-технических показателей. Life.ru разобрался в истории создания и характеристиках танка Т-90. 5 мая, 21:25 Танк Т-90 во время боевой стрельбы на ходу. Обложка © Telegram / Уралвагонзавод — УВЗ

Танк Т-90 — основной российский танк, принятый на вооружение в 1992 году. В первое десятилетие XXI века был самым продаваемым основным танком на мировом рынке. Кроме России состоит на вооружении армий почти десятка стран мира. Многими военными экспертами оценивается как лучший основной танк в мире.

История разработки танка Т-90

Изначально Т-90 начал разрабатываться на Уралвагонзаводе в 1986 году конструктором Владимиром Поткиным как модификация основного на тот момент российского танка Т-72Б с целью доведения его до боевых возможностей танка Т-80У.

Главным недостатком танка Т-72Б являлся устаревший и не соответствовавший требованиям времени комплекс прицеливания. Для увеличения огневой мощи танка необходимо было установить на него новую автоматизированную систему управления огнём. Решением проблемы стала установка на новую машину разработанного для танков Т-80У комплекса управления огнём "Иртыш", который был доработан для функционирования с автоматом заряжания танка Т-72. А установленный на модифицированную модель комплекс управляемого вооружения "Рефлекс" позволил увеличить дальность огня до 5000 м по целям, движущимся со скоростью до 70 км/ч. В отличие от Т-72Б, новый танк мог стрелять ракетой на ходу со скоростью до 30 км/ч. Впервые в мире на машине был установлен комплекс оптико-электронного подавления. Разработчики защиты пришли к выводу, что самый лучший способ отражения "умных" боеприпасов — вообще не допускать их попадания.

Танк Т-72Б. Фото © ТАСС / Олег Булдаков

В 1989 году танк успешно прошёл государственные испытания и в 1991-м был рекомендован к принятию на вооружение армии СССР под названием Т-72БУ. В 1992 году во время визита на Уралвагонзавод первого президента России Бориса Ельцина было принято решение переименовать танк в Т-90 как первый новый танк России. В том же году он был принят на вооружение и началось его серийное производство. До 1998 года для Вооружённых сил РФ было выпущено около 120 танков Т-90. После чего производство было остановлено и возобновилось лишь в 2001 году после заключения контракта на поставку этих танков Индии. Позднее танк начали закупать и другие страны. В 2005 году возобновило закупки и Минобороны РФ. Всё это время танк совершенствовался, создавались различные его модификации, последняя из которых Т-90М "Прорыв" мало походит на первоначальный вариант Т-90. В настоящее время выпущено более двух тысяч этих боевых машин различных модификаций.

Характеристики и преимущества Т-90

Танк Т-90 с самого начала создавался как конкурент американскому танку "Абрамс". Однако российские оружейники не стали делать тяжёлую неповоротливую машину, как у американцев, а решили сыграть на большей манёвренности за счёт меньшего веса и огневом превосходстве за счёт лучшего вооружения и боеприпасов. При этом у Т-90 самая низкая цена по сравнению с натовскими аналогами — 2,5–4,5 млн долларов в зависимости от модификации.

Танк Т-90 во время стрельб. Фото © ТАСС / Вадим Савицкий

По классификации Т-90 относится к основным танкам и имеет классическую компоновку: механик-водитель располагается в передней части, боевое отделение с командиром и наводчиком — в центре, двигатель и трансмиссия — в кормовой части. Вес танка — 48 тонн, длина корпуса — 6860 мм, высота — 2230 мм.

Защита

У танка сварной корпус, защищённый с каждой стороны стальными экранами с элементами встроенной динамической защиты (ВДЗ). Башня — литая, также имеющая ВДЗ, на Т-90С и сварная на Т-90А.

Помимо традиционного бронирования и динамической защиты Т-90 оборудован активной защитой. Комплекс предназначен для защиты от поражения танка управляемыми ракетами и состоит из станции оптико-электронного подавления и системы постановки завес. Станция подавления предназначается для защиты от ракет с полуавтоматической системой наведения. Система постановки завес предназначена для противодействия управляемым ракетам с лазерным самонаведением или полуавтоматическим наведением по лучу лазера, а также препятствования работе лазерных дальномеров и постановки дымовой (аэрозольной) завесы.

Вооружение танка Т-90 © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Вооружение

Танк вооружён гладкоствольной 125-миллиметровой пушкой, способной вести неприцельный огонь осколочно-фугасными снарядами на дальность до 10 км и прицельный огонь на дальность до 4 км, а также прицельный огонь бронебойными и кумулятивными снарядами на расстояние до 3 км. Танк может также стрелять противотанковыми ракетами. Они запускаются через ствол пушки и могут поражать цели, движущиеся со скоростью до 70 км/ч на расстоянии до 5 км. При этом сам танк может двигаться со скоростью до 30 км/ч. В боекомплекте танка 43 снаряда, из них 22 в автомате заряжания, остальные — в боеукладках.

Имеется также два пулемёта — спаренный с пушкой пулемёт Калашникова танковый модернизированный (ПКТМ) калибра 7,62 мм и дистанционно наводимая автономная зенитная пулемётная установка калибра 12,7 мм. Боекомплект пулемёта состоит из 2000 патронов либо из 300 патронов.

Т-90А оборудован активной защитой, состоящей из комплекса оптико-электронного подавления. Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Двигатель, скорость и подвижность

Первые модели Т-90 оснащались дизельным многотопливным двигателем мощностью 840 л.с., затем танк получил более мощный двигатель в 950 л.с., современные модели оснащены двигателем мощностью в 1300 л.с. При этом у танка сравнительно небольшой расход топлива — 240 литров на 100 км по шоссе, 260–450 литров по грунтовой дороге. Скорость — 65–70 км/ч (в зависимости от модификации) по шоссе и 40–50 км/ч (в зависимости от модификации) по пересечённой местности. Т-90, как и Т-80У, является "летающим танком" — способен совершать прыжки длиной около 10 метров, ведя при этом прицельный огонь из пушки.

Модификации танка Т-90

Совершенствование Т-90 не прекращалось с самого начала его выпуска. В результате было создано довольно много модификаций этой боевой машины. Поскольку в 1998 году производство танка было прекращено из-за отказа Минобороны от закупок и Уралвагонзаводу пришлось ориентироваться на зарубежных покупателей, был создан экспортный вариант Т-90 — Т-90С. Именно он и был поставлен в Индию по контракту 2001 года.

В 2004 году на заводе была разработана новая модификация Т-90, которая стала поступать в Вооружённые силы РФ с 2005 года под индексом Т-90А (экспортный вариант — Т-90СА). Танк получил более совершенный ночной прицел, литая башня была заменена на усиленную сварную, 840-сильный двигатель — на 1000-сильный, пушка также была заменена на более совершенную.

Ещё через несколько лет был создан Т-90АМ "Прорыв-2" (экспортный вариант — Т-90СМ). На этой машине впервые в истории российского танкостроения было применено управление на основе штурвала, а также установлена система автоматического переключения передач с возможностью перехода на ручное. 1000-сильный двигатель был заменен на 1130-сильный.

И наконец, в 2018 году на форуме "Армия-2018" была представлена новейшая модификация Т-90М "Прорыв-3" (экспортный вариант Т-90МС). Эта модификация получила уже 1300-сильный двигатель, более совершенное бронирование и улучшенную динамическую защиту, новую башню с системой управления огнём "Калина" со встроенной боевой информационно-управляющей системой и панорамным прицелом командира. Кроме того, для комфорта экипажа установлены кондиционер, системы вентиляции и обогрева.

Модификация танка Т-90М "Прорыв". Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Минобороны РФ заключило контракты на поставку 160 таких машин. Первые такие танки под названием Т-90М "Прорыв" поступили в войска в 2020 году. В 2021 году Уралвагонзавод приступил к их серийному производству.

Боевое применение танков Т-90

Первое боевое применение танков Т-90 было зафиксировано в 1995 году во время боевых действий в Чечне, где эти машины оказались неуязвимы для террористов. Настоящее боевое крещение танк прошёл в Сирии, где применялся правительственными войсками в ходе гражданской войны с 2015 года. В частности, эти танки участвовали в боях под Алеппо. В Сирии Т-90 зарекомендовал себя как надёжное и эффективное оружие. Так, на видео, появившемся в Интернете в 2016 году, зафиксировано попадание в Т-90 американской противотанковой ракеты TOW-2A. Однако на танке сработала динамическая защита, броня не была пробита и экипаж остался цел.

Применялись Т-90 и азербайджанской армией в ходе второй Карабахской войны 2020 года. Тогда в прессе были опубликованы фото двух потерянных Азербайджаном танков Т-90С. Появились эти машины и в зоне специальной военной операции России на Украине. По сообщениям западной прессы, Россия использует на Украине порядка 100 танков Т-90М.

Какие страны купили танк Т-90

Первым и до настоящего времени крупнейшим зарубежным покупателем Т-90 стала Индия. В 2001 году был подписан контракт на поставку партии из 310 Т-90С. Сумма контракта составила 1 млрд долларов. В том же году была достигнута договорённость о лицензионном производстве Т-90 в Индии. Российской стороной было поставлено оборудование и лицензионная техническая документация, а также была оказана техническая помощь в организации производства в штате Тамил Наду.

Танк Т-90 Вооружённых сил Индии представлен на международной выставке оборонной промышленности в Индии, Лакхнау. Фото © ТАСС / EPA / STRINGER

В 2006 году правительство Индии подписало контракт стоимостью 2,5 млрд долларов на лицензионное производство 1000 танков индийской версии Т-90 "Бхишма", названной так в честь героя индийского эпоса "Махабхарата". В октябре того же года был подписан дополнительный контракт стоимостью 795 млн долларов на поставку ещё 330 танков Т-90С в течение 2007–2008 годов, предусматривающий сборку части этой партии танков в Индии.

В 2007 году был заключён ещё один контракт на поставку 347 Т-90С на сумму 1,237 млрд долларов в виде поставок 124 танков и 223 машинокомплектов для лицензионного производства. В 2010 году контракт был выполнен. €К 2008 году было поставлено более 500 танков и объявлено о планах увеличить степень локализации и развернуть полноценное производство Т-90. В 2008 году министр обороны Индии Джасвант Сингх назвал Т-90 "вторым после ядерного оружия фактором сдерживания в конфликте Индии с Пакистаном". В настоящее время российскими специалистами осуществляется оказание технической помощи в производстве танкокомплектов и гарантийное обслуживание Т-90С индийской армии.

По состоянию на 2024 год помимо России, располагающей 100 танками Т-90А и 120 танками Т-90М, а также имеющей на хранении какое-то количество Т-90, различные модификации Т-90 состоят на вооружении армий ещё почти десятка государств: Азербайджан — 90 Т-90С;

Алжир — более 600 Т-90СА;

Армения — 1 Т-90А;

Вьетнам — 64 Т-90С;

Индия — около 1200 Т-90S "Бхишма" и около 100 Т-90 различных модификаций на хранении;

Ирак — 73 Т-90С;

Сирия — 30 Т-90 (были поставлены в 2015 году, в настоящее время шесть из них, возможно, уничтожены или повреждены);

Туркменистан — 4 Т-90С;

Уганда — 44 Т-90С.

Мировые аналоги — "Абрамс", "Челенжер", "Леопард" и "Тип 99"

Однозначного мнения о том, какие танки являются лучшими в мире — российские, американские, британские, немецкие или китайские, — в настоящее время не существует, поскольку боевые машины самых развитых в техническом и военном отношении стран имеют весьма схожие параметры. Поэтому не удивительно, что разные эксперты высказывают различные мнения о достоинствах или недостатках тех или иных танков. Однако простое сравнение тактико-технических характеристик показывает, что российский Т-90 либо не уступает, либо превосходит по ним лучшие танки в мире.

Т-90 и американский M1 Abrams

Сравнение Т-90 и американского танка M1 Abrams. Фото © Wikipedia / Cpl. Paul S. Martinez

Боевая масса Т-90 — 48 тонн Abrams — 66,8 тонны Экипаж Т-90 — 3 чел. Abrams — 4 чел. Калибр пушки Т-90 — 125 мм Abrams — 120 мм Панорамный прицел Т-90 — есть Abrams — есть Управляемое вооружение Т-90 — есть Abrams — нет Боекомплект, кол-во выстрелов Т-90 — 43 Abrams — 42 Скорострельность, выстр./мин. Т-90 — 8 Abrams — 8 Автомат заряжания Т-90 — есть Abrams — нет Динамическая защита Т-90 — есть Abrams — есть Активная защита Т-90 — есть Abrams — есть Мощность двигателя, л.с. Т-90 — 1130 Abrams — 1500 Удельная мощность, л.с./т Т-90 — 23,5 Abrams — 20,3 Максимальная скорость, км/ч Т-90 — 70 Abrams — 67 Запас хода по шоссе, км Т-90 — 550 Abrams — 425 Стоимость, $млн Т-90 — от 2,9 Abrams — 8.

Т-90 и британский Challenger 2

Сравнение Т-90 и британского танка Challenger 2. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Боевая масса Т-90 — 48 тонн Challenger 2 — 75 тонн Экипаж Т-90 — 3 чел. Challenger 2 — 4 чел. Калибр пушки Т-90 — 125 мм Challenger 2 — 120 мм Панорамный прицел Т-90 — есть Challenger 2 — есть Управляемое вооружение Т-90 — есть Challenger 2 — нет Боекомплект, кол-во выстрелов Т-90 — 43 Challenger 2 — 52 Скорострельность, выстр./мин. Т-90 — 8 Challenger 2 — нет данных Автомат заряжания Т-90 — есть Challenger 2 — нет Динамическая защита Т-90 — есть Challenger 2 — есть Активная защита Т-90 — есть Challenger 2 — нет данных Мощность двигателя, л.с. Т-90 — 1130 Challenger 2 — 1200 Удельная мощность, л.с./т Т-90 — 23,5 Challenger 2 — 19,2 Максимальная скорость, км/ч Т-90 — 70 Challenger 2 — 59 Запас хода по шоссе, км Т-90 — 550 Challenger 2 — 400 Стоимость, $млн Т-90 — от 2,9 Challenger 2 — 5,5

Т-90 и немецкий Leopard 2

Сравнение Т-90 и немецкого танка Leopard 2. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Боевая масса Т-90 — 48 тонн Leopard 2 — 67,5 тонны Экипаж Т-90 — 3 чел. Leopard 2— 4 чел. Калибр пушки Т-90 — 125 мм Leopard 2 — 120 мм Панорамный прицел Т-90 — есть Leopard 2 — есть Управляемое вооружение Т-90 — есть Leopard 2 — нет Боекомплект, кол-во выстрелов Т-90 — 43 Leopard 2 — 42 Скорострельность, выстр./мин. Т-90 — 8 Leopard 2 — нет данных Автомат заряжания Т-90 — есть Leopard 2 — нет Динамическая защита Т-90 — есть Leopard 2 — есть Активная защита Т-90 — есть Leopard 2 — есть Мощность двигателя, л.с. Т-90 — 1130 Leopard 2 — 1500 Удельная мощность, л.с./т Т-90 — 23,5 Leopard 2 — 22,2 Максимальная скорость, км/ч Т-90 — 70 Leopard 2 — 72 Запас хода по шоссе, км Т-90 — 550 Leopard 2 — 450 Стоимость, $млн Т-90 — от 2,9 Leopard 2 — 5,5

Т-90 и китайский Type 99

Сравнение танка Т-90 и китайского Type 99. Фото © Wikipedia / Tyg728

Боевая масса Т-90 — 48 тонн Type 99— 58 тонн Экипаж Т-90 — 3 чел. Type 99 — 3 чел. Калибр пушки Т-90 — 125 мм Type 99 — 125 мм Панорамный прицел Т-90 — есть Type 99 — есть Управляемое вооружение Т-90 — есть Type 99 — есть Боекомплект, кол-во выстрелов Т-90 — 43 Type 99 — 41 Скорострельность, выстр./мин. Т-90 — 8 Type 99 — 7 Автомат заряжания Т-90 — есть Type 99 — есть Динамическая защита Т-90 — есть Type 99 — есть Активная защита Т-90 — есть Type 99 — есть Мощность двигателя, л.с. Т-90 — 1130 Type 99 — 1500 Удельная мощность, л.с./т Т-90 — 23,5 Type 99 — 25,9 Максимальная скорость, км/ч Т-90 — 70 Type 99 — 76 Запас хода по шоссе, км Т-90 — 550 Type 99 — 450 Стоимость, $млн Т-90 — от 2,9 Type 99 — 2,5

Лучший танк в мире

Прохождение препятствий на полигоне на российском танке Т-90 © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Из этих данных очевидно, что российский танк опережает западных конкурентов по наличию управляемого вооружения, скорострельности, скорости и запасу хода. Эксперты, придерживающиеся мнения, что натовские боевые машины превосходят российские, обращают внимание на то, что у них более мощные двигатели. Однако абсолютный показатель мощности двигателя мало что говорит о боевых качествах машины. Необходимо ещё, чтобы этой мощности хватало для того, чтобы тащить танк в нужном направлении с нужной скоростью. И здесь куда важнее показатель удельной мощности — то есть сколько лошадиных сил приходится на тонну веса машины. И вот тут западные конкуренты вчистую проигрывают Т-90, у которого этот показатель выше, чем у всех натовских танков. Это собственно продемонстрировали и боевые действия в зоне спецоперации на Украине, где российские танки оказались куда резвее и манёвреннее, чем "Абрамсы", "Челенджеры" и "Леопарды", которые буквально тонут в украинских чернозёмах под собственным весом.

Единственным, кто превзошёл наш танк по этому показателю, оказался китайский "Тип 99". Однако он уступает российской машине в запасе хода, скорострельности и боекомплекте. К тому же мы сравнивали с возможными конкурентами характеристики танка Т-90. Если же посмотреть параметры последней модификации Т-90М, то она и по этому показателю превзойдёт китайскую машину.

Безусловно, эксперты в оценках боевых машин разных стран вправе оставаться при своих мнениях. Однако приведённые сравнительные данные дают достаточные основания утверждать, что российский танк Т-90М "Прорыв" в настоящее время является лучшим основным танком в мире.

Авторы Владимир Дюжий