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Регион
27 мая, 10:25

Силы ПВО России за сутки сбили 44 беспилотника ВСУ и шесть авиабомб Hammer

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 44 беспилотника противника. Об этом сообщили журналистам на брифинге в Минобороны РФ в понедельник, 27 мая.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 114 районах",говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также на счету наших средств ПВО шесть управляемых французских авиационных бомб Hammer, 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS американского производства и одна "Ольха".

Российские силы ПВО за сутки сбили 41 беспилотник ВСУ и пять ракет ATACMS
Российские силы ПВО за сутки сбили 41 беспилотник ВСУ и пять ракет ATACMS

А ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ потеряли до 355 бойцов в зоне ответственности группировки войск ВС РФ "Центр" в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские военные подбили одну американскую боевую машину пехоты Bradley.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Witanto Gallery

Дарья Нарыкова
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