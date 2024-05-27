Силы ПВО России за сутки сбили 44 беспилотника ВСУ и шесть авиабомб Hammer
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 44 беспилотника противника. Об этом сообщили журналистам на брифинге в Минобороны РФ в понедельник, 27 мая.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 114 районах", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Также на счету наших средств ПВО шесть управляемых французских авиационных бомб Hammer, 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS американского производства и одна "Ольха".
А ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ потеряли до 355 бойцов в зоне ответственности группировки войск ВС РФ "Центр" в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские военные подбили одну американскую боевую машину пехоты Bradley.
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