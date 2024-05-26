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Регион
26 мая, 10:56

Российские силы ПВО за сутки сбили 41 беспилотник ВСУ и пять ракет ATACMS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили 41 беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ), пять оперативно-тактических ракет ATACMS и 32 реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 26 мая.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 32 реактивных снаряда HIMARS производства США и Vampire чешского производства, противокорабельная ракета "Нептун", а также 41 беспилотный летательный аппарат", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, российские войска уничтожили два склада боеприпасов, а также поразили живую силу и военную технику ВСУ в 128 районах.

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А ранее Life.ru писал, что силы ПВО РФ сбили 25 дронов ВСУ, авиабомбу Hammer и три ракеты HARM производства США. Вместе с тем российские бойцы поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников.

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Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Дарья Нарыкова
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