Силы ПВО России за сутки сбили 25 дронов ВСУ, авиабомбу Hammer и три ракеты HARM
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 украинских беспилотников в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 25 мая.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наёмников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны дополнили, что средства ПВО также сбили управляемую французскую авиационную бомбу Hammer и три противорадиолокационные ракеты HARM производства США.
А ранее Life.ru писал, что силы ПВО России поразили 53 дрона, шесть ракет ATACMS и три авиационные бомбы Hаmmer. При этом с начала СВО российские войска уничтожили более 600 самолётов, 274 вертолёта и почти 25 тысяч дронов.
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