Силы ПВО России за сутки сбили 25 дронов ВСУ, авиабомбу Hammer и три ракеты HARM

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 украинских беспилотников в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 25 мая.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наёмников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны дополнили, что средства ПВО также сбили управляемую французскую авиационную бомбу Hammer и три противорадиолокационные ракеты HARM производства США.