Силы ПВО за сутки поразили 53 дрона, шесть ракет ATACMS и три авиабомбы Hаmmer
Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки поразили 53 украинских БПЛА, 47 снарядов РСЗО, шесть ракет ATACMS и три бомбы Hаmmer. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
"Сбито 53 беспилотных летательных аппарата, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы Hаmmer производства Франции, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также 47 реактивных снарядов HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха", — уточнили в ведомстве.
При этом с начала спецоперации наши бойцы заметно попортили положение противника. В ходе выполнения задач СВО российские военные уничтожили 601 самолёт, 274 вертолёта, 24,5 тысячи дронов, 523 ЗРК, 16,1 тысячи танков и других боевых бронированных машин, а также 1310 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9771 орудие полевой артиллерии и миномётов. Также залпами огня ВС РФ оказались поражены 21 935 единиц специальной военной автомобильной техники.
Кстати, за сутки нашим военным также удалось взять под контроль Андреевку в ДНР. К тому же на этом направлении ВС России нанесли поражение противнику в районах населённых пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр. А накануне Life.ru рассказывал о том, как российский "Град" накрыл более 100 украинских военных и технику под Авдеевкой.
ТАСС / Александр Полегенько