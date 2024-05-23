Силы ПВО за сутки поразили 53 дрона, шесть ракет ATACMS и три авиабомбы Hаmmer

Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки поразили 53 украинских БПЛА, 47 снарядов РСЗО, шесть ракет ATACMS и три бомбы Hаmmer. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"Сбито 53 беспилотных летательных аппарата, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы Hаmmer производства Франции, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также 47 реактивных снарядов HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха", — уточнили в ведомстве.

При этом с начала спецоперации наши бойцы заметно попортили положение противника. В ходе выполнения задач СВО российские военные уничтожили 601 самолёт, 274 вертолёта, 24,5 тысячи дронов, 523 ЗРК, 16,1 тысячи танков и других боевых бронированных машин, а также 1310 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9771 орудие полевой артиллерии и миномётов. Также залпами огня ВС РФ оказались поражены 21 935 единиц специальной военной автомобильной техники.