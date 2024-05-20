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Регион
20 мая, 11:09

ВС России нанесли удар по командному составу двух штурмовых бригад ВСУ

МО РФ: Поражено место совещания командного состава двух штурмовых бригад ВСУ

Российские войска за минувшие сутки поразили место проведения совещания командного состава двух штурмовых бригад ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Поражено место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ, скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах", — сказано в публикации военного ведомства.

Кроме того, за прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 45 украинских беспилотников, французскую авиабомбу Hammer, четыре реактивных снаряда HIMARS и "Ольха", а также противокорабельную ракету "Нептун".

Ранее сообщалось, что наши бойцы полностью освободили Белогоровку в ЛНР. На данном участке фронта работает Южная группировка войск ВС РФ, её бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции.

Российские войска уничтожили станцию немецкого ЗРК IRIS-T и установку С-125 ВСУ
Российские войска уничтожили станцию немецкого ЗРК IRIS-T и установку С-125 ВСУ
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ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Исакова
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