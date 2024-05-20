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20 мая, 10:32

Российские войска уничтожили станцию немецкого ЗРК IRIS-T и установку С-125 ВСУ

МО: ВС РФ за сутки поразили станцию немецкого ЗРК IRIS-T и установку С-125 ВСУ

Немецкий ЗРК IRIS-T. Обложка © Getty Images / picture alliance / Contributor

Немецкий ЗРК IRIS-T. Обложка © Getty Images / picture alliance / Contributor

Российские военные за минувшие сутки уничтожили немецкую радиолокационную станцию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T и украинскую пусковую установку ЗРК С-125 в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожена радиолокационная станция ЗРК IRIS-T производства ФРГ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что российские Су-34 разбомбили командный пункт ВСУ в зоне СВО. Для нанесения точных ударов использовались фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

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Наталья Исакова
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